رئيس قسم «باطنة عين شمس»: ثورة 30 يونيو حسّنت الأوضاع الصحية في مصر

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بطب عين شمس سابقاً، إنه قبل 11 عاماً من الآن كانت مصر تعاني من مشكلات صحية متفاقمة ومتزايدة أثرت على حياة المواطن العادي، وذلك قبل أن تأتي ثورة 30 يونيو التي حسنت الأوضاع الصحية في مصر.

«عقبة»: إطلاق مبادرات وحملات قومية لرفع الوعي الصحي وسرعة تقديم الخدمات

وأشار «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنَّ العديد من المبادرات الرئاسية والحملات القومية، مثل حملة 100 مليون صحة، التي تم إطلاقها على مدار السنوات الماضية ساهمت في نشر الوعي والخدمات الصحية والقضاء على فيروس سي وأمراض أخرى كانت متوطنة وكانت تعاني منها مصر.

الوضع الصحي قبل ثورة 30 يونيو

وعن الوضع الصحي قبل ثورة 30 يونيو، أوضح أنّه لم يكن هناكَ خريطة صحية واضحة ولم تتوفر أبسط المعلومات التي على أساسها يتم وضع خطة للعمل على أكثر الأمور التي تتطلب تدخل صحي سريع من الدولة ومؤسساتها المعنية، ما تسبب في معاناة المواطنين وصعوبة تلقيهم الخدمة الصحية بصورة جيدة تليق بحياة كريمة لهم.