«حياة كريمة» تطلق قافلة بيطرية لتحصين الماشية من الأمراض المعدية في الجيزة

تعمل الدولة المصرية على الارتقاء بحياة المواطن، وهو الهدف الأسمى الذي تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على تحقيقه، من خلال تحقيق التنمية الشاملة في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية.

قوافل حياة كريمة البيطرية

وفي إطار عمل مؤسسة حياة كريمة على تحقيق التنمية، أطلقت اليوم قافلة بيطرية في محافظة الجيزة بمنطقة الصف وأطفيح، بهدف تحصين الماشية من الأمراض المعدية وغيره من الخدمات البيطرية.

وجرى تنظيم القافلة بالتعاون بين المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ومديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية.

حياة كريمة

يذكر أنّ مؤسسة حياة كريمة تعمل على تقديم أشكال الدعم المختلفة للمواطن المصري الأكثر احتياجا في القرى والمحافظات الأولى بالرعاية من خلال العمل على البناء والتعمير، حيث تتولى المبادرة إنشاء مدارس ومستشفيات فضلا عن جهودها في الملف السكني وغيره من الملفات الأخرى التي تهم المواطن.