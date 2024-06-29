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جامعة حلوان: اختبارات القدرات تعقد خلال 7 أيام بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

كتب:

أحمد أبوضيف
11:50 ص | السبت 29 يونيو 2024
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وعضو اللجنة العليا لاختبارت القدرات 2024، أنّ موعد بدء اختبارات القدرات 2024، سيكون خلال 7 أيام بعد الانتهاء من أعمال امتحانات الثانوية العامة مباشرة، منوهًا إلى أنّ التقديم بها يكون من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ثم يجري بعدها تحديد الموعد من قبل اللجان العليا للتنسيق والكليات، للبدء في التنفيذ الفوري والفعلي للاختبارات.

اختبارات القدرات 2024 لطلاب الثانوية العامة 

وأكد عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2024 لـ«الوطن»، أنّ اختبارات القدرات التي ستنعقد خلال الـ7 أيام المقبلة، ستكون قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية- الأجنبية»، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام 3 و5 سنوات، سيتم إعلان موعد اختبارات القدرات لهم لاحقا في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائجهم.

كليات تسمح بإجراء اختبارات القدرات

وأوضح أنّ الكليات التي من المقرر أن يكون لها اختبارات قدرات 2024، هي: «الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف)، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية الرياضية (بنين وبنات)، مشيرا إلى أنّ اللجنة العليا للتنسيق هي المنوطة بتحديد رسوم الاختبارات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.