«هيئة المساحة»: الأحد المقبل أول أيام شهر المحرم لعام 1446 هجريا

قال المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي تجريها الهيئة المصرية العامة للمساحة، سيكون الأحد المقبل هو أول أيام شهر المحرم من عام 1446 هجريًا.

عملية رؤية الهلال

وأوضح أنّ الهيئة المصرية العامة للمساحة بالتعاون مع اللجان الشرعية، تشارك في رؤية الأهلة، وفي عام 2021 تم إضافة موقع لجنة جديد بالفيوم إلى اللجان الست بمناطق «توشكى وقنا والسلوم والخارجة والغردقة وسوهاج»، والخاصة باستطلاع رؤية شهر المحرم باستخدام أحدث أجهزة الرصد، ويجري إمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التي تجريها بها الهيئة، وذلك لإتمام عملية رؤية الهلال بنتائج دقيقة وصحيحة.

وأضاف أنّ اللجان تضم ممثلين عن دار الإفتاء والهيئة المصرية العامة للمساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجهات المعنية بالمحافظة التابعة، وطبقًا لنتائج الحسابات الفلكية، فإن هلال شهر المحرم لعام 1446 هجرية سيولد فلكيًا السبت المقبل الموافق 6 يوليو في تمام الساعة 1 و58 دقيقة، بحسب التوقيت الصيفي لجمهورية مصر العربية.

هلال الشهر سيولد بعد يوم الرؤية

وتابع أنّ هلال الشهر سيولد بعد يوم الرؤية الجمعة 29 من شهر ذي الحجة عام 1445 هجريًا الموافق 2024/7/5، ليكون السبت 6 يوليو المتمم لشهر ذي الحجة فلكيًا، والأحد 7 يوليو أول أيام شهر المحرم 1446 فلكيا.

وأشار إلى أنه نظراً إلى أنّ الحساب الفلكي يمثل عاملاً مساعداً للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر ذو الحجة: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، لذا تبلغ اللجان نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب لها التي تبنى عليها دار الإفتاء المصرية نتيجة إعلان رؤية هلال أول شهر المحرم 1446.