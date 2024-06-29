قطع المياه في مركز الرياض بكفر الشيخ للصيانة الدورية.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة الرياض، يومي الأحد والاثنين المقبلين، من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

قطع مياه الشرب لمدة يومين في الرياض

وأرجعت الشركة سبب قطع مياه الشرب في مركز ومدينة الرياض، نظرًا لتوقف «محطة مياة الحاج علي، ومحطة مياه الرياض» للقيام بأعمال تطهير عدد من المجاري المائية من قبل وزارة الموارد المائية والري، ما يؤثر على توصيل مياه الشرب لمدينة الرياض وقرى «المثلث - الحصفة - أبو مصطفى - الرصيف - الرغامة - الضبعة - البرية - الثابت - طلمبات 7»، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.