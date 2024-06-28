قطع مياه الشرب عن قريتين بمركز قلين في كفر الشيخ لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن قريتين بمركز قلين، غدًا السبت، وذلك من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية من مساء نفس اليوم، ولمدة 7 ساعات.

قطع مياه الشرب عن قريتين بمركز قلين

وقالت الشركة في بيان لها، أنّه سيتم قطع مياه الشرب عن قريتي «المنشأة الكبرى، والمرازقة» بمركز قلين، وذلك نظرًا للقيام بأعمال الصيانة بمحطة عزيز المدمجة بقلين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.