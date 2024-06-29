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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29-6-2024 في سوق العبور

كتب:

سعيد رمضان
10:49 ص | السبت 29 يونيو 2024
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29 يونيو 2024 في سوق العبور، حيث يتراوح سعر الخوخ البلدي العرايشي بين 20 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 

وترصد «الوطن» أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29-6-2024، بمختلف أنواعها، وفق آخر تحديثات أسعار سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور بين 9 إلى 17 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور بين 5 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الجزر اليوم في سوق العبور بين 4.5 إلى 5.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور بين 4.5  إلى 8.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم في سوق العبور بين 8 إلى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر المانجو الزبدية بين 15 إلى 23 جنيهًا للكيلوجرام.

- يتراوح سعر الخوخ البلدي العريشي بين 20 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 6 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.

- يتراوح سعر الكنتالوب بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

- يتراوح سعر الشمام بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

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بقلم سعيد رمضان