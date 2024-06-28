أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الجمعة 28-6-2024

كشفت منصة سوق العبور الإلكترونية عن أسعار المانجو اليوم الجمعة 28-6-2024، والتي بدأت في الأسواق بأسعار في المتناول.

أسعار المانجو في سوق العبور

ونستعرض في التقرير التالي أسعار المانجو في سوق العبور، وهي كالتالي:

- مانجو عويس من 20 إلى 40 جنيهًا.

- مانجو هندي من 17 إلى 37 جنيهًا.

- مانجو تيمورمن 17 إلى 37 جنيهًا.

- مانجو زبدية من 15 إلى 23 جنيهًا.

- مانجو بلدي من 15 إلى 23 جنيهًا.

- مانجو فونس من 15 إلى 40 جنيهًا.

- مانجو فص من 40 إلى 70 جنيهًا.

- مانجو دبشه من 15 إلى 27 جنيهًا.

- مانجو صديقة من 17 إلى 23 جنيهًا.

- مانجو جولك من 17 إلى 23 جنيهًا.

- مانجو سكري من 17 إلى 25 جنيهًا.

- مانجو بيض العجل من 15 إلى 27 جنيهًا.

- مانجو سنارة من 15 إلى 27 جنيهًا.

- مانجو فجر كلان من 15 إلى 20 جنيهًا.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، لـ«الوطن»، إنّ أسعار المانجو هذا العام ستكون متوسطة السعر، وستنخفض تدريجيًا مع كثرة المحصول في الأسواق، مشيرا إلى أن أسعار الفاكهة في بداية ظهورها بالأسواق دائمًا ما تكون مرتفعة وتنخفض تدريجيًا.

وأضاف النجيب، أنّ أسعار المانجو هذا الموسم لم يبدأ بيعها بالسعر المرتفع، وبدأت بأسعار متوسطة 35 جنيهًا للمستهلك، ما يُشير إلى أنّها ستنخفض كما أن بشائر محصول المانجو موسم الصيف الحالي توضح جودته العالية.