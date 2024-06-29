تفاصيل إنشاء نادي المحور الشرقي على 17 فدانا في العاشر من رمضان

تفقد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، نادي المحور الشرقي الذي يقع في المحور الشرقي بالمرحلة الرابعة بالمدينة، استعداداً لتشغيله، وذلك لخدمة قاطني مناطق الإسكان الاجتماعي بعدة أحياء، ومناطق ابنى بيتك، والمجاورات المحيطة بالنادى، وكافة الأحياء المحيطة.

إنشاء نادي المحور الشرقي على 17 فدانا

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن مساحة نادي المحور الشرقي تبلغ حوالي 17 فدانا، وبه مبنى اجتماعى، وصالة ألعاب، وحمام سباحة دولى، وحمام سباحة أطفال، وملعب كرة قدم دولى، ومبنى مدرجات لملعب كرة القدم، ومبنى تجارى لعرض منتجات الشباب، وملاعب ثلاثية وتنس وهوكي، و2 كافيتريا بمسطح 100م2 للوحدة، و4 مبان لتغيير الملابس، إضافة إلى مسجد به مصلى علوي للسيدات، كما يضم مساحات خضراء متنوعة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن نسبة الإنجاز بلغت 100% للمشروع، وجارٍ الاستعداد للتشغيل، مؤكداً أن مدينة العاشر من رمضان التي تعد قلعة الصناعة المصرية قاطرة التنمية الصناعية تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تخدم جميع السكان والعاملين بالمدينة.

تفقد أعمال شركات الصيانة بالحي الـ11

وفي سياق متصل، قام المهندس علاء عبداللاه مصطفى، ومسئولو الجهاز، بتفقد بعض أعمال شركات الصيانة بالحى 11، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف والكهرباء والتليفونات والنظافة، مشدداً على الشركات المنفذة بسرعة انتهاء أعمال الصيانات اللازمة بالحي.

ثم التقى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ببعض السكان للتعرف على المشاكل التى تواجههم لحلها، موجهاً بتلبية مطالب السكان في إطار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز.