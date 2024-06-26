تنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات وغلق محال في العاشر من رمضان

أعلن المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن تنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات بالقطع السكنية، وغلق وتشميع محال مخالفة، بالإضافة إلى رفع إشغالات باعة جائلين من الطرق الرئيسية بالمدينة.

الحفاظ على المظهر الحضاري

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.

إزالة مخالفات داخل الحي

وتمكنت إدارة الإشغالات من إزالة المخالفات داخل الحي، والمرور على شبكات المياه، لمتابعة سير العمل والوقوف على تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى إزالة المخالفات في الطريق أمام منطقة صيدناوي وبمحيط منطقة الأردنية بالمحال التجارية المخالفة، والباعة الجائلين في الطرق الرئيسية.