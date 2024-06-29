«الأعلى للجامعات»: لن يتم خفض أعداد الطلاب بالكليات الطبية في تنسيق 2024

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل التوصيات الخاصة بخفض الأعداد المقرر قبولها في الكليات النظرية المختلفة بالجامعات المصرية وحقيقة تطبيق القرارات على كليات القطاع الطبي، لافتة إلى أن القرار الخاص بخفض الأعداد بكليات التجارة والآداب والحقوق والتربية ودار العلوم والخدمة الإجتماعية سيكون تدريجيا بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%، والقرار للجنة العليا للتنسيق وفقا لما يتضح لها بعد تحليل شرائح مجاميع نتائج الثانوية العامة 2024.

خفض أعداد الطلاب بالكليات

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أن قرار خفض أعداد الطلاب سيطبق على كليات القطاع النظري «انتظام وانتساب»، لافتا إلى أن نسبة التخفيض الأكبر ستكون لنظام الانتساب، مع عدم خفض الأعداد في كليات القطاع الطبي، «الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض»، وسيتم قبول نفس أعداد العام الماضي، لأن هناك احتياج لتلك التخصصات، والقرار أيضا للجنة العليا للتنسيق.

دعم كليات الذكاء الاصطناعي

وأكدت المصادر أن التوجه حاليا يسير نحو دعم قطاع كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والبرامج العلمية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.

وأضافت أن تخفيض الأعداد يستهدف توزيع الطلاب على التخصصات العلمية المرغوبة لسوق العمل إقيليما ودوليا، والهدف الرئيسي هو مصلحة الطالب أولا لتكون له فرصة حقيقة في سوق العمل تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دون المساس برغباتهم وتطلعاتهم.