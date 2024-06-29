سجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت 29 يونيو 2024، استقرارا لعدد كبير من الأنواع المختلفة، حيث سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 1980 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

واستقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت 29-6-2024، في مصر بمختلف أنواعه، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل أسعارها اليوم في مصر، وفقًا لآخر تحديثات شعبة مواد البناء.

- سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 1980 جنيهًا.

- سجل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1970 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2050 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1968 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن أسمنت بني سويف نحو 1983 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 2035 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2000 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2040 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1960 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 1965 جنيهًا.