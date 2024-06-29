«الأوقاف» تفتح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم

فتحت وزارة الأوقاف باب التقدم لدورة جديدة في مراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم، للعام الدراسي 2024/ 2025، بهدف إعداد قراء متميزين ومعتمدين لتحفيظ القرآن الكريم، تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الفكر الوسطي والتوعية بالقيم النبيلة، وتعزيز القراءة الصحيحة للقرآن الكريم.

مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم

وتشمل شروط القبول اجتياز اختبار حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% في الدورة التأهيلية، كما يتعين على المتقدمين تسديد مصروفات دراسية بقيمة 500 جنيه، شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات، ويمكن تقسيط الدفع على قسطين.

وتُقام الدورة مساءًا بدءاً من الثالثة أو الرابعة بعد الظهر، وتوفر الوزارة 30 مركزاً في مختلف محافظات مصر بإشراف كامل من وزارة الأوقاف، يمكن للراغبين التقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص أو مباشرة في المراكز المذكورة، اعتباراً من الأحد الموافق 8 يوليو 2024، لمدة أسبوعين.

ويحظى الخريجون الأوائل من هذه الدورة بالأولوية في فرص الخدمة الوظيفية ذات الصلة بخدمة القرآن الكريم، سواء في مجال تحفيظ القرآن أو إيفاد القراء للخارج وغيرها من المجالات.

خريطة أماكن المسابقة

وتُنظم المسابقة في الأماكن التالية:

- محافظة القاهرة في مسجد النور بالعباسية

- محافظة الجيزة في مسجد الاستقامة

- محافظة القليوبية في مسجد ناصر ببنها

- محافظة المنيا في مسجد قاسم المصري بمغاغة

- محافظة المنيا في مركز الفولي ببندر

- محافظة المنيا في مسجد العرفانى بملوى

- محافظة البحيرة في مسجد ناصر بدمنهور

- محافظة الدقهلية في مسجد أبو دبوس

- محافظة المنوفية في سيدي خميس

- محافظة سوهاج في مسجد عبد العال بطهطا

- محافظة سوهاج في مسجد القطب

- محافظة الشرقية في مسجد الفتح بالزقازيق

- محافظة الإسكندرية في مسجد سيدي جابر

- محافظة الغربية في مسجد صادق الرافعي بطنطا

- محافظة شمال سيناء في مسجد النصر بالعريش

- محافظة قنا في سيدي عبد الرحيم القنائي

- محافظة جنوب سيناء في مسجد الزهراء بطور سيناء

- محافظة الوادي الجديد في مسجد ناصر بالخارجة

- محافظة أسيوط في مسجد الحق

- محافظة بني سويف في مسجد على بن أبى طالب

- محافظة كفر الشيخ في مسجد الفتح بالاستاد

- محافظة الفيوم في مسجد دلائل الخيرات

- محافظة دمياط في مسجد البحر

- محافظة أسوان في مسجد منصور حمادة

- محافظة الأقصر في مسجد آل يحيى

- محافظة الإسماعيلية في مسجد الاسماعيلي

- محافظة السويس في مسجد عمر بن الخطاب

- محافظة مرسى مطروح في المسجد الكبير

- محافظة البحر الأحمر في مسجد الميناء بالغردقة

- محافظة بورسعيد في مسجد مريم.