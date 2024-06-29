«صحة القليوبية»: فرق طوارئ متنقلة لتقديم خدمات لكبار السن وذوي الهمم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية برئاسة الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، عن تشكيل فريق متنقل للطوارئ لتقديم الخدمات الصحية لكبار السن في كل إدارة صحية، تحت إشراف إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

تقديم الخدمة الطبية

أوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الفرق الخاصة بالطوارئ لخدمات كبار السن مهمتها تقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة من كبار السن فوق 65 عاما، وذوي الهمم، عن طريق تفعيل الزيارات المنزلية لتلك الفئات ابتداء من غد 30 يونيو، مشيرا إلى أنه لطلب الخدمة الصحية يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

الفرق المتنقلة تستهدف كبار السن

يذكر أن الفرق تستهدف كبار السن فوق 65 عاما من خلال زيارات دورية بواقع زياتين سنويا لتقديم الخدمات الصحية والنفسية اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية من خلال توفير خدمات الفحص الإكلينيكي الكامل لأجهزة الجسم بالكامل وقياس حدة النظر وفحص كامل للأسنان وفحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم ونسبة الدهون والكوليسترول بالدم ووظائف كلى ورسم قلب وأشعة موجات صوتية على البطن وتقييم تغذوي ونفسي ومشورة نفسية وجلسات تثقيف صحي حول التغذية السليمة للمسنين والتوعية بأخطار التدخين بجانب التحرك والتنقل إلى المريض في حالة طلبها للزيارة المنزلية.

وأضاف أنه يوجد 13 عيادة طبية ثابتة لتقديم خدمات مبادرة علاج ومتابعة الأمراض لكبار السن موزعة كالتالي:

- المركز الطبي بكفرشكر

- وحدة ميت السباع الصحية ببنها

- وحدتي كفر الجمال وزاوية بلتان بطوخ

- وحدة قلما بقليوب

- وحدتي سندبيس وعرب شركس بالقناطر الخيرية

- وحدة سرياقوس بالخانكة

- وحدتي الكابلات وبهتيم المطورة بحي شرق شبرا

- وحدتي نوبار وعثمان بحي غرب شبرا

- وحدة المستقبل بمدينة العبور.