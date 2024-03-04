«صحة القليوبية» تكشف 12 نصيحة ذهبية استعدادا لشهر رمضان

أطلقت مديرية الصحة بالقليوبية حملة جديدة تحت عنوان «عيش رمضان بصحة»، وذلك مع اقتراب استقبال الشهر الكريم، حيث يستعد المسلمين في جميع أنحاء العالم للصيام، وتستهدف الحملة تقديم نصائح استعدادا لرمضان.

شرب الماء بكثرة

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الحملة تقدم 12 نصيحة ذهبية للمقبلين على الصيام، منها شرب الكثير من الماء، حيث يفضل أن تزيد كمية الماء التي يتناولها الفرد في الأسبوع أو الأسبوعين قبل بداية الصيام، وذلك بغرض الحفاظ على ترطيب خلايا الجسم أطول فترة ممكنة.

تقليل السعرات الحرارية

ونصح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في حديثه لـ«الوطن» بضرورة تقليل السعرات الحرارية للشخص قبيل رمضان، حيث يعتقد الكثير من الناس أن فترة ما قبل رمضان هي الفترة التي يجب أن يتناولوا فيها كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تعينهم في فترة الصيام، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، بل يجب تقليل السعرات الحرارية قبل رمضان.

لا مزيد من القهوة

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه يجب البدء في الحال بتقليل كمية القهوة التي يتناولها الشخص، لتفادي المزيد من الصراع مع أعراض انسحاب الكافيين في نهار رمضان، حيث يمكن الشروع في شرب كوبين من القهوة قليلة الكافيين وخاصة في فترة ما بعد الظهيرة، حيث يكون الجسم في أعلى حالات الحاجة للكافيين في فترة نهار رمضان.

التوقف عن التدخين

وأوضح وكيل الوزارة، أن شهر رمضان يعتبر فرصة ذهبية للتوقف عن التدخين والتخلص من إدمان النيكوتين، فالصيام لا يقتصر على الطعام والشراب فقط، وبالتالي البدء قبل رمضان تدريجياً في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في التوقف الكامل عند بداية الصيام في شهر رمضان لتفادي أعراض التوقف فجأ.

غيَر أسلوب نومك

أكد وكيل الوزارة أنه يفضل الاستعداد لرمضان بتغيير مواعيد النوم والاستيقاظ، تغيير مواعيد النوم ساعة مبكرة سيكون من الجيد حتى تتأقلم الساعة البيولوجية الخاصة بالجسد على مواعيد السحور والإفطار.

لا للوجبات الخفيفة

أشار وكيل الوزارة، إلى أن التوقف عن كل الوجبات الخفيفة بين الوجبات والمشروبات ماعدا الماء من الأشياء الجيدة، التي تجعل التكيف مع الصيام الانقطاعي أمراً هيناً ويصبح التعود على وجبتين فقط هما السحور والإفطار سهل، بدون إرهاق للجسم.

راجع طبيبك قبل الصيام

أكد وكيل الوزارة على أنه يجب على الأفراد الذين يعانون من أي مرض من الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب وغيره، الرجوع للطبيب واستشارته في مدى إمكانية الصيام.

قلل الملح والسكر

كشف وكيل وزارة الصحة، أنه يجب معرفة نوعية الأطعمة التي يداوم عليها الفرد وما تحتوي عليه من السكر أو الأملاح، ويفضل تقليل استهلاك الأكلات التي تحتوي معدلات عالية سواء من السكريات أو الأملاح.

الإكثار من السلطات

نبه وكيل وزارة الصحة، أنه يجب تناول الكثير من السلطات مع الخضار الطازج في الفترة التي تسبق دخول رمضان.

تناول الطعام المطبوخ جيداً

أضاف، أن تناول وجبة ثقيلة بعد فترة طويلة من الصيام يسبب العديد من مشكلات الهضم، ولذلك يجب الاستعداد لرمضان بإعداد الطعام بشكل سليم وطهيه جيداً لتفادي مشكلات الهضم مع أول أيام الصيام.

تقليل تناول الحلويات

من الأخطاء الشائعة في شهر رمضان تناول كميات من الحلويات بعد فترات طويلة من الصيام، وهو ما يتسبب في ارتفاع معدلات السكر في الدم، وبالتالي فإن تقليل استهلاك الحلويات قبل الدخول في الصيام بفترة وأثناء فترة الصيام في رمضان يكون مناسباً للصحة العامة للجسم.

تناول الكثير من الألياف

أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه في بعض الأوقات يتسبب الصيام في التأثير بشكل سلبي على الأمعاء وحركتها، لكن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يجعلك تتفادى هذه المشكلات.