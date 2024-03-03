صحة القليوبية: إصلاح أعطال كراسي الأسنان بحد أقصى 30 مارس الجاري

كلف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رؤساء أقسام الأسنان بالإدارات الصحية بعمل حصر لكافة أعطال كراسي الأسنان بحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري، مع تحديد المدة الزمنية لإصلاح تلك الأعطال بالتنسيق مع شركات الصيانة المتعاقدة مع الإدارات الصحية، على أن تنتهي شركات الصيانة من عملية الإصلاح قبل حلول الشهر القادم.

المتابعة المستمرة لسير العمل

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه ترأس اجتماع رؤساء أقسام الأسنان بالإدارات الصحية في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية، حيث نظمت إدارة الأسنان بالمديرية اجتماعا مع رؤساء أقسام الأسنان بالإدارات الصحية التابعة لصحة القليوبية بحضور الدكتور أحمد شعراوي مدير عام طب الأسنان، والدكتور تامر الضعيف مدير طب الأسنان بوحدات ومراكز الرعاية الأولية والفريق المعاون.

ترشيد وصف المضادات الحيوية

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة ضرورة استيفاء التسجيل داخل سجلات العيادة خاصة الإجراء الطبي المتخذ وترشيد وصف المضادات الحيوية داخل عيادة الأسنان.

وأضاف، أنه وجه بمحاولة تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتوفير مستلزمات العيادات وتكثيف المرور على عيادات الأسنان وإعادة توزيع المستلزمات بين الوحدات طبقا لتردد كل مكان، والنظر في إعادة توزيع الأطباء طبقا لمؤشرات الأداء، بما يتناسب مع صالح العمل.

وأشار إلى أنه وجه الدكتور أحمد شعراوي بضرورة رفع نسبة العلاج التحفظي، وتفعيل حركة الملف بجميع وحدات ومراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى أثناء أي إجراء طبي بعيادات الأسنان.