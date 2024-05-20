«صحة القليوبية»: توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات لتدريب القيادات الشابة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية بقيادة الدكتور حموده الجزار، وكيل الوزارة، واتحاد نقابات المهن الطبية بالمحافظة، متمثلًا في نقابات الأطباء، والصيادلة والأسنان، والعلاج الطبيعي والتمريض، وبين أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، داخل قاعة اجتماعات مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بهدف صناعة صف ثاني وثالث من القيادات الشابة، وصقل مهاراتهم وخبراتهم الإدارية والفنية بالدراسة والتدريب.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الخبرة وحدها غير كافية، لكن لابد من دعمها بالدراسات والشهادات، مشيرًا إلى أن أكاديمية السادات تعد من المؤسسات العريقة التي تدعم جمبع العاملين بالمهن الطبية بتقديم كافة الدبلومات والدراسات التي تساهم في صقل مهاراتهم العملية في الادارة.

إدارة المنظومة الصحية

وأوضح أن مستشفيات صحة القليوبية تسارع الزمن من اجل حصولها على درجة التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة GAHAR، بالإضافة إلى مواكبة عملية التحول الرقمي وميكنة كافة المنشآت والخدمات الطبية، تماشيا مع رؤية جمهورية مصر العربية 2030.

وأشار إلى أنه يعد إصدار اللائحة 75 لعام 2024 حدث تاريخي، يهدف إلى الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان استمرار تقديم خدمة متميزة وآمنة للمرضى.

ووجّه وكيل وزارة الصحة بضرورة تشجيع جميع الأطقم الطبية العاملة في المجال الإداري والإشرافي على دراسة اقتصاديات الصحة وسلامة المريض، والتي تُعَدّ هي العمود الفقري والأساس لنجاح المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية آمنة للمريض، إلى جانب حصولهم على دبلومات الجودة وإدارة المستشفيات. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لنقباء المهن الطبية على تعاونهم للوصول بالمنظومة الصحية إلى المستوى المأمول.