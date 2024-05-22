«صحة القليوبية» ترفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الموجة الحارة

وجه الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس الحارة، مشددا على سرعة تسكين الحالات التي تحتاج رعاية مركزة.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مع فريق العمل المكون من الدكتور محمد الحسيني مدير ادارة الطوارئ، والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد سعيد مسؤول الرعايات المركزة، وأعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة، ومحمد مصطفى المشرف الإداري لغرفة الطوارئ.

المتابعة الدقيقة واللحظية

ونبه وكيل وزارة الصحة على ضرورة المتابعة الدقيقة واللحظية لإشغال أسرّة العنايات المركزة وسرعة تسكين حالات الانتظار، وتقليل ساعات الانتظار، ومحاولة مواجهة موجة الطقس الحارة.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة تشكيل فريق للاشراف الفني علي غرفة الطوارئ، وأوصى بتكثيف المرور على وحدات الرعاية المركزة وعناية الأطفال والحضانات لمراجعة حالات الحجز، ومطابقة نسبة الإشغال الفعلية بنسبة الاشغال المسجلة على المنظومة.