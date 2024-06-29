تفشي بكتيريا خطيرة في نهر السين بفرنسا.. تسبب الفشل الكلوي الحاد

في الوقت الذي تنتظر فيه فرنسا انطلاق أولمبياد باريس، اكتشفت السلطات مستويات غير آمنة من بكتيريا «إي كولاي» في نهر السين للأسبوع الثالث على التوالي، وفقا لنتائج فحوص نُشرت الجمعة، وهو الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على المشاركين في ماراثون سباحة وفعاليات السباق الثلاثي في النهر قرب جسر ألكساندر الثالث، فما هي خطورة هذه البكتيريا؟

معلومات عن بكتيريا إي كولاي بعد تفشيها في نهر السين

الإشريكية القولونية «E. coli» هي بكتيريا توجد عادة في أمعاء البشر والطيور والثدييات ومعظم سلالاتها غير ضارة، ومع ذلك، فإن بعض السلالات منتجة لسموم خطيرة مثل «STEC» التي يمكن أنّ تسبب أمراضًا شديدة منقولة بالغذاء، وتنتقل إلى البشر في المقام الأول من خلال استهلاك الأطعمة الملوثة، مثل منتجات اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدا، والحليب الخام، والخضروات النيئة والبراعم الملوثة، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وتنتج بكتيريا STEC سمومًا تُعرف باسم «شيجا»، ويمكن أنّ تنمو البكتيريا في درجات حرارة تتراوح من 7 إلى 50 درجة مئوية، مع درجة حرارة مثالية تبلغ 37 درجة مئوية، كما يمكن أنّ ينمو بعضها في الأطعمة الحمضية.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أكدت هايدي فايز أخصائي طب الباطنة، أن بكتيريا «إي كولاي» مرتبطة بتلوث الطعام والموارد المائية، وتبدأ مؤشرات وأعراض الإصابة بها بعد ثلاثة أو أربعة أيام، لذا تسبب قلقًا في فرنسا لأنّ السباحين في الأولمبياد يمكن أن يتعرضوا لها، ويمكن الوقاية منها من خلال غلي المياه وطهي الأطعمة جيدا.

أعراض الإصابة بـ بكتيريا «E. coli»

وتشمل أعراض الأمراض التي تسببها الإشريكية القولونية المعوية التي انتشرت مؤخرًا بنسبة عالية في نهر السين بفرنسا، العلامات التالية: