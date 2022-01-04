الزراعة: لا علاقة للبصل الأخضر المصري بإصابة دنماركيين ببكتيريا E.coli

أعلنت وزارة الزراعة أنه فى ظل متابعة أجهزة وزارة الزراعة لما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام المحلية أو الأجنبية، تبين وجود خبر عن إصابة بعض مواطني أحد دول الأتحاد الأوروبي بعدوى بكتيريا E.coli، وأوضحت الوزارة أنه حرصا على توضيح الصورة كاملة بخصوص أية ملابسات حول الموقف فأنها توضح الوزارة التالى:

1. لم تتلقى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية أية ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أى دولة نتيجة لوجود أية ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب متبقيات مبيدات خلال الفترة الماضية نهائياً.

صادرات مصر من البصل الأخضر فى 2021 حوالى 43 ألف طن

2. بلغت صادرات مصر من البصل الأخضر في عام 2021 حوالى 43 ألف طن تم تصديرها إلى أكثر من 36 دولة مختلفة من دول العالم وعلى رأسها كبرى دول الأتحاد الأوروبي والتى لم تقم بأبداء أى ملاحظات أو إخطارات رفض أية شحنة من تلك الكميات.

‏3. لا يوجد أى عينات مرفوضة من البصل الأخضر نتيجة تلوثها بهذه البكتريا والتي تم تحليلها من خلال المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية خلال الشهور الماضية.

‏4. الحالة المذكورة لبصل أخضر ورد الى الدنمارك بصورة غير مباشرة وذلك من خلال دولة هولندا وتم تصنيعه ضمن سلطات خضراء طازجة سابقة التجهيز ، فبالتالي يعتبر عملية تصنيعية إضافية تكون في الأساس على مسئولية المُصنع والجهة التى قامت بتجهيزه. ‏

تصدير البصل الأخضر للدنمارك يسير بصورة منتظمة

5. تسير عمليات تصدير البصل الأخضر الي الدنمارك بصورة منتظمة وآخر شحنة تم تصديرها للدنمارك كانت بتاريخ ٢٧ ديسمبر ولم ترد لمصر ملاحظات من الجهات الرسمية في الدنمارك علي شحنات البصل الأخضر حتي تاريخه. ‏

6. صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة فى التاريخ هذا العام 2021 نظراً للجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى عمليات أحكام الرقابة من خلال الحجر الزراعى والمعامل المعتمدة لكافة تحاليل أنواع E.coli ، وفتح الأسواق الجديدة والمنظومة الجديدة لتكويد المزراع التصديرية . ‏

7. تهيب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بوسائل الاعلام المحلية والأجنبية تحري الدقة وعدم تداول أو نشر تلك الأخبار والترويج لها والتى تمثل حملة ممنهجة ضد الصادرات الزراعية المصرية علماً بأنه فى حالة ورود أية اخطارات رفض رسمية لأى شحنة من أى دولة في العالم يتم عمل التحقيقات اللازمة واتخاذ اللازم وإبلاغ الدولة المستوردة بنتائج تلك التحقيقات بشكل فورى.