زيادة إيرادات قناة السويس 87.3% خلال 9 سنوات.. وصلت إلى 10.3 مليار دولار في 2023

شهدت أرض الفيروز خلال السنوات الماضية قفزات ملموسة لتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير صادر عنه، أنّه على صعيد تنمية الفرص الاستثمارية والصناعية بمحور قناة السويس، تم افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، ما أدى إلى زيادة إيرادات القناة بنسبة 87.3%، لتصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.5 مليار دولار عام 2014.

زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 114.3%

وجاء في التقرير أنّ نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصلت إلى 114.3%، حيث بلغت 6 مليارات جنيه عام 2022/2023، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016-2017، في حين بلغ إجمالي تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية 18 مليار دولار، فضلا عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة بين خدمية وصناعية.

شراكات مع 14 مطورا صناعيا

وتضم المنطقة 4 مناطق صناعية و6 مواني، فضلا عن شراكات مع 14 مطورا صناعيا داخل المنطقة، وبشأن المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فوفقا للتقرير تصل التكلفة الاستثمارية لمركز مرسيدس اللوجيستي إلى 35 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 12 ألف سيارة سنويا ليوفر 85 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، بجانب بلوغ إجمالي الاستثمارات بمجمع البتروكيمياويات بالعين السخنة 7.5 مليار دولار.

حجم الاستثمارات للمرحلة الأولى من مشروع بلاتينيوم الهندية

وأشار التقرير إلى أنّ حجم الاستثمارات للمرحلة الأولى من مشروع بلاتينيوم الهندية لصناعة المواد المضافة ومثبتات PVC بلغ 6 ملايين دولار، بينما بلغت استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد 240 مليون دولار.