أصعب أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة.. «اعرف الإجابة الدقيقة»

بعد انتهاء امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، يرغب كثير من الطلاب في معرفة إجابات أصعبة الأسئلة أو «التريكات»، إذ تضمن الامتحان بعض الأسئلة الجدلية التي شغلت أذهان الكثيرين من الطلاب ويحاولون البحث عن إجاباتها الصحيحة والدقيقة كونها معتمدة بشكل أكبر على الفهم والتحليل.

عرفان أبو العلا مدرس الفيزياء للثانوية العامة أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ امتحان الفيزياء لم تكن به أسئلة صعبة بالمعنى الحرفي، لكنها كانت للطلبة المتميزين وتعتمد على الفهم بدرجة كبيرة، أو كما يطلق عليها «تريكات» أو أسئلة موضع نقاش بين الطلاب إذ تتفاوت مدى صعوبتها بين طالب وآخر.

وقال مدرس الفيزياء للثانوية العامة، إنّ الإمتحان كان في مستوى الطالب المتوسط وسهلًا، لكن بالتأكيد كان به ما يميز طالبًا عن آخر، وبالطبع هناك أسئلة موضع نقاش أو «تريكات» يراها البعض صعبة، مضيفًا أنه يوجد سؤال سهل للغاية لكن عليه موضع نقاش، وهذا ما يفرق بين الطالب المتميز والآخر ذي المستوى المتوسط.

أصعب أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة اليوم

السؤال الأول في الأسئلة الموضوعية، وكان مباشرًا جدًا وسهلًا

السؤال: أي من الدوائر تصلح لاستبدال العمود الكهربائي بالمولد لتعطي نفس شدة التيار قبل الاستبدال؟

الإجابة: (ب)

السؤال رقم 29: ما هو الترتيب الصحيح لمقدار القوة الدافعة المستحثة المتوسطة في كل المغناطيسات متماثلة وتبعد نفس المسافة عن الملف: «السؤال هنا معتمد بنسبة كبيرة ع الفهم».

الإجابة: (أ).