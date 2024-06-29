ضبط طالبين قاما بتصوير أسئلة الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

أعلن شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط طالب بمحافظة المنوفية خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادة التاريخ، كما تم ضبط طالب آخر خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة الفيزياء بمحافظة المنيا.

إجراءات قانونية ضد الطلاب

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالبين، وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسؤولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.