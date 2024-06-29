مهرجان شرم الشيخ يروج لتجربته الناجحة في سوق سيبيو الدولي للفنون

شاركت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي متمثلة في المخرج مازن الغرباوي، في سوق المهرجانات العالمية بمهرجان سيبيو الدولي برومانيا، بهدف التعريف بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، ونقل تجربته الناجحة للمشاركين في سوق سيبيو الدولي للفنون المسرحية وزواره.

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يشارك في سوق المهرجانات العالمية بمهرجان سيبيو الدولي برومانيا

وتشتمل المشاركة على التعاون والتنسيق مع مهرجانات أخرى لعقد بروتوكولات وشراكات، بالإضافة للترويج الثقافي والسياحي لمدينة شرم الشيخ ولجمهورية مصر العربية بشكل عام، وجذب المزيد من الزوار والفنانين من خلال العروض والفعاليات المسرحية المصاحبة التي يقدمها المهرجان كل دورة.

وقدم مازن الغرباوي عرضا استعرض خلاله كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمهرجان وفعالياته ودوراته السابقة، واجتمع عدد من رؤساء المهرجانات المسرحية الدولية من مختلف دول العالم، ضمن فعاليات المهرجان، وكان الهدف من العرض تعريف الجمهور وصناع المسرح بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أكثر بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات.

يذكر أن سوق سيبو الدولي للفنون المسرحية فرصة للفنانين والمسرحيين والمهتمين للتجمع والترويج عن مشاريعهم الفنية، وعقد الشراكات المسرحية فيما بينهم.

ويضم البرنامج في هذه النسخة 900 حدثًا يشارك فيها أكثر من 6000 فنان من 85 دولة من مختلف دول العالم، وهو سوق مرتبط بـمهرجان سيبو الدولي، يمثل منصة للحوار بين الفنانين الشباب، والمشغلين الثقافيين، ومؤسسات الفنون المسرحية، والشبكات الثقافية من شتى أنحاء العالم، واختار المنظمون أكبر المهرجانات في العالم للمشاركة في هذه الفعالية.

وسيقدم المشاركون عرضًا يتضمن آخر ما توصلوا إليه في عالم المسرح، كما يقدمون عرضا تقديميا عن آخر مهرجان لهم، وتلقت إدارة المهرجان دعوة خاصة قدمها رئيس المهرجان الدكتور قسطنطين كرياك مؤسس ورئيس المهرجان .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وحرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ويرأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي.