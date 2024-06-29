مهرجان القومي للمسرح يكرّم الفنانة سلوى محمد علي على مجمل أعمالها

أعلن مهرجان القومي للمسرح تكريم الفنانة سلوى محمد علي في دورته الـ17 المقرر انطلاقها يوم 14 يوليو المقبل، وتستمر حتى يوم 30 من الشهر نفسه، وذلك تقديرا لمشوارها الفني والأعمال المسرحية التي قدمتها.

مهرجان القومي للمسرح يكرّم الفنانة سلوى محمد علي

وتحمل الدورة الـ17 من مهرجان القومي للمسرح اسم الفنانة سميحة أيوب ويرأسها الفنان محمد رياض، وبالفعل تم الإعلان عن عدد من الفنانين الذين سيتم تكريمهم لهذا العام وعلى رأسهم أحمد بدير وأحمد آدم.

يذكر أن الفنانة سلوى محمد علي قدمت كثيرا من الأعمال المسرحية التي كان من بينها «أحلام شقية ودقة زار وصحراوية ومدرسة العساكر والغرفة ورحلة حنظلة والغرفة والملك لير وبلدتنا وشوربة حمام وحكايات وشباك أوفيليا وعالرصيف».