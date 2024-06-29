رئيس «زراعة النواب»: ثورة 30 يونيو شاهدة على انطلاق مسيرة الإنجازات 

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ذكرى ثورة 30 يونيو، ستظل شاهدة على تلاحم وتماسك الشعب المصري بمختلف فئاته لإنقاذ الوطن، كما ستظل شاهدة علي إنطلاق مسيرة الإنجازات.

إصرار الشعب على بناء الجمهورية الجديدة

ووجه «الحصري»، في تصريحات له اليوم، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا جهوده الكبيرة وإرادته وإصراره في خطوات بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلي أن حجم الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، كبير جدا، مستشهدا بما شهده قطاعات الزراعة والري والإنتاج الحيواني، والتي جاءت الأحداث العالمية لتؤكد صحة رؤية الرئيس السيسي بشأن تلك الإنجازات المتمثلة في المشروعات القومية في قطاع الزراعة والتى استهدفت توفير احتياجات الشعب من الغذاء في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.

وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بزيادة حجم الرقعة الزراعية بنحو 3.5 مليون فدان، لتقترب مساحة الرقعة الزراعية في مصر من 10 ملايين فدان.

وأكد «الحصري»، أهمية مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية الهامة وتحسين الممارسات الزراعية.

رفع أسعار توريد المحاصيل

وثمّن «الحصري»، اهتمام القيادة السياسية بأوضاع المزارعين والتوجيه المستمر الدائم بتوفير الدعم اللازم لهم ورفع أسعار توريد المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل لهم، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى لهم.