4 أسباب تؤدي إلى بطء شبكة الإنترنت.. تجنبها للحصول على سرعة فائقة

يشعر الكثير من مستخدمي الإنترنت بالغضب عند بطء سرعته لتعطيل أعمالهم وإعاقة عملية التواصل خصوصاً إن كان عمله يتوقف على استخدام الإنترنت بشكل سريع.

كلما زادت الحواجز بين جهاز التوجيه والأجهزة الذكية المُتصلة بالشبكة كلما قلت سرعة الإنترنت بشكل كبير، لذلك يجب وضع الجهاز في مكان مناسب حتى لا يتسبب في بطء خدمة الإنترنت، لذا نعرض لكم عبر السطور التالية، أسباب بطء خدمة الإنترنت وكيفية حلها، وفق خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات.

أسباب بطء خدمة الإنترنت

1- المجال الكهربائي: تتأثر سرعة شبكة الواي فاي بالمجال الكهربائي، فكلما زاد عدد الأجهزة الكهربائية بجانب الراوتر كلما انخفضت سرعة شبكة الواي فاي، فيجب على مستخدمي شبكة الإنترنت إبعاد جهاز الراوتر عن أي جهاز كهربائي خاصة «شاشات التليفزيون، الثلاجات، شاحن التليفون»، أو أي جهاز كهربائي آخر حتى يعطي سرعة إنترنت أفضل.

احذر الهاكر واختراق الواي فاي

2- Spy wear «الهاكر»: يُعد الهاكر من أكثر الأسباب الشائعة التي تسبب بطء خدمة الإنترنت، حيث تتعرض شبكة الواي فاي للاختراق من قبل البرامج المُخصصة للاختراق، أو بسبب سهولة اسم المستخدم والباسورد الخاص به، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات لمن يمتلك الراوتر وهي نفاد باقة الإنترنت أو اختراقه بسهولة.

3- لحام سلك التليفون الأرضي: كثرة لحامات السلك الذي يتصل بجهاز الراوتر والتليفون الأرضي، يتم معالجته من خلال «Rosetta»وهو عبارة عن جهاز صغير يقوم توصيل ولحام السلك المقطوع، أو من خلال «connector» وهو يقوم بمد السلك في حال نقصان المسافة عن التوصيل حتى لا يتم قطع السلك.

4- كثرة عدد المُستخدمين على الشبكة: يعمل على ضعف الشبكة، وأيضا كثرة الأجهزة الكهربائية المُتصلة بالشبكة، مثل الهواتف وأجهزة اللاب توب والحاسب، لأنها تُسبب ضغطا كبيرا على الشبكة.