3 خطوات تساعدك على زيادة سرعة الإنترنت.. «مش هيفصل تاني»

الراوتر واحد من الأجهزة المنزلية، التي لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقا، والتي يلجأ إليها الكثيرون في حياتهم اليومية، ويتسبب بطء الإنترنت في مشكلة للكثيرين، ويرغبون في إيجاد حل سريع لها، ليقدم موقع «البوابة العربية التقنية» 3 خطوات ضرورية تعمل على زيادة سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ ويمكن إيضاحها في التقرير التالي..

خطوات لزيادة سرعة الإنترنت

هناك بعض الخطوات التي تساعدك في زيادة سرعة الإنترنت، وذلك عبر اتباع بعض النصائح، والتي تعمل على تقوية شبكة الراوتر، والتي يمكن إيضاحها فيما يلي:

إبعاد الراوتر عن الأجهزة الإلكترونية

يُفضل وضع جهاز الراوتر بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية، لأنها تؤثر على قوة الإشارة الخاصة به، لا سيما في حال كونه قريبًا من جهاز التكييف أو مختلف الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي، أو تلك الأجهزة التي تعمل على إرسال إشارة كهرومغناطيسية والتي تتمثل في كل من التليفزيون، بالإضافة إلى الهواتف وكذلك الأجهزة المزودة بالمحركات، وفي حال تطبيق ذلك الأمر يساهم في تقوية الشبكة الخاصة بالـwifi.

تحديث الراوتر

يمكنك العمل على تحديث برنامج الراوتر، وذلك عبر الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالجهاز، فتعمل هذه التحديثات بدورها على تحسين أداء الراوتر الخاص بك، والعمل على زيادة سرعته بشكل ملحوظ، يساعد ذلك الأمر في زيادة سرعة جهاز الواي فاي.

ضبط الراوتر يدويًا

أغلب أجهزة الراوتر تحتوي على قطعتين من الأنتينا، وهي تلك الشرائح الإلكترونية المسؤولة عن استقبال الإشارات، فيمكنك العمل على زيادة سرعة الجهاز، وذلك عبر ضبط إحداهما في وضع أفقي، والأخرى بشكل رأسي، ليعمل ذلك على المساهمة في توزيع الإشارة إلى كل أرجاء المكان، ويعمل على جعل الأداء الخاص بالراوتر أفضل، ويساهم في توزيعها بشكل مستمر وعدم انقطاع في معظم الاتجاهات داخل الغرف.