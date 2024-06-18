طرق سداد الفواتير المنزلية عبر الإنترنت.. إليك 4 خدمات إلكترونية

مع إغلاق العديد من منافذ دفع الفواتير خلال الأعياد، يتطلع البعض إلى معرفة طرق بديلة سهلة وسريعة لدفع الفواتير المنزلية، وتوفر التكنولوجيا الحديثة حلولا مثالية لتنفيذ هذه المهمة من راحة منزلك دون الحاجة للخروج.

طرق دفع وسداد الفواتير المنزلية عبر الإنترنت

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية خطوات دفع وسداد الفواتير المنزلية عبر الإنترنت، عبر اتباع عدد من الخطوات.

- الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي»

توفر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» العديد من الخدمات الإلكترونية لدفع الفواتير وتحويل الأموال، إذ يمكن من خلالها خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الحسابات البنكية للعديد من الفواتير المنزلية من خلالها.

- المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات

توفر شركات الاتصالات العديد محافظ إلكترونية، ويمكن من خلال التطبيقات الخاصة بها دفع الفواتير المنزلية من خلال الفيزا البنكية.

- التطبيقات البنكية

توفر البنوك العاملة في مصر عددا من التطبيقات البنكية التي توفر من خلالها العديد من الخدمات الخاصة بدفع الفواتير إلكترونيا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان من خلال الحساب البنكي المرتبط بالتطبيق.

- الدفع من خلال تطبيقات ومواقع شركات الخدمات

توفر شركات ومواقع الخدمات سواء الاتصالات والكهرباء والغاز والمياه إمكانية دفع فواتير هذه الخدمات من خلال المواقع أو التطبيقات الخاصة بالشركات، إذ يمكن الدفع من خلال إدخال رقم بطاقات الفيزا.