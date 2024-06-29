تفاصيل طرح قطعة أرض متميزة في مدينة بيلا بكفر الشيخ.. المتر بـ1800 جنيه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة أيمن غالي، رئيس المركز والمدينة، طرح قطعة أرض جديدة متميزة بمدينة بيلا، بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

طرح قطعة أرض جديدة متميزة بمدينة بيلا

ووفقاً لبيان صادر عن الوحدة المحلية، فإنّه يتم طرح قطعة أرض متميزة بوسط مدينة بيلا، وذلك بنشاط مول تجاري سكني بمساحة 672.06 م2 بسعر 1800 جنيهاً للمتر الواحد، وطبقاً لما يرد بكراسات شروط طرح قطع الأراضي.

تلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين

وتعمل محافظة كفر الشيخ علي طرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بمراكز ومدن المحافظة، لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقاً لآلية التخصيص الفوري للأراضي.