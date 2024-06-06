كيف تهزم اضطراب ما بعد الصدمة؟.. يعاني كامل الباشا من أعراضه في دواعي السفر

اضطراب ما بعد الصدمة، حالة نفسية يستثيرها حدث مؤلم يمر به الشخص، ويصاب على إثره بالكوابيس والقلق الشديد، وتطارده أفكار لا يمكن السيطرة عليها، وغيرها من الأعراض المرضية، تلك الحالة يجسدها ببراعة الفنان كامل الباشا، في مسلسل دواعي السفر.

وتعرضت الشخصية التي يؤديها الباشا، خلال أحداث المسلسل إلى صدمة، بعدما اكتشف أن حبيبته متزوجة من شخص آخر، ليمر بالعديد من الاضطرابات النفسية العنيفة، ما يثير التساؤلات لدى كثير من المشاهدين، عن كيفية تجاوز ذلك الاضطراب.

مسلسل دواعي السفر

أعراض مختلفة ظهرت على كامل الباشا، وتعبر عن الاضطرابات النفسية والمزاجية التي يمر بها، إذ ظهر مع بداية أحداث المسلسل يعاني من الألم والتيه، ولم يستطع التأقلم والتكيف مع الحياة بعد الصدمة التي حلت عليه، وسببت له انزعاجًا شديدًا وطويل الأمد، وقلقًا وعصبية.

يقول الدكتور وليد هندي، أخصائي الطب النفسي، إن اضطراب ما بعد الصدمة، سببه حدث مزعج يشعر به الشخص، ينتج عنه تغيرات سلبية في التفكير والمزاج، وعلى إثره تحدث ردود الفعل الجسدية والعاطفية المؤلمة.

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

تختلف الأعراض من شخص إلى آخر، وهو ما أوضحه «هندي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، وتشمل:

التفكير في ذكريات محزنة متكررة غير مرغوب فيها.

حدوث أحلام أو كوابيس مزعجة.

الشعور بتوتر انفعالي حاد.

تسيطر عليك الأفكار السلبية عن نفسك أو عن الآخرين.

اليأس بشأن المستقبل.

حدوث مشكلات في الذاكرة.

الشعور بالانفصال عن العائلة والأصدقاء وصعوبة الإحساس بمشاعر إيجابية.

الشعور بالتبلد العاطفي.

الحذر الدائم من وجود خطر.

صعوبة النوم والتركيز.

حدوث نوبات غضب وسلوك عدواني.

فقد الاهتمام أو الفرحة.

كيف يُعالج الأطباء اضطراب بعد الصدمة؟

وقدم «هندي» عدة خطوط عريضة، يمكن عن طريقها أن يتغلب المريض عن الحالة النفسية السيئة التي يواجهها:

تجنب التفكير في الحدث المؤلم نفسيًا.

الابتعاد عن التحدث عنه مع نفسك، ومن الممكن مشاركته مع الآخرين الموثوق فيهم.

الابتعاد عن الأماكن أو الأنشطة أو الأشخاص الذين يذكرونك به.

في حالة زيادة الشعور بالاضطرابات الصحية إثر التعرض لاضطراب ما بعد الصدمة، يجب تناول دواء مضاد للاكتئاب الذي يحتوي على مركبات مهدئة، لكن تحت إشراف الطبيب، لأن المادة الفعالة تختلف بحسب كل حالة صحية على حدة.

موعد عرض مسلسل دواعي السفر

يناقش مسلسل دواعي السفر قضية الوحدة والعزلة الاجتماعية، ويُسلّط الضوء على كثير من المشكلات النفسية التي يقدم علاجها، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد ونادين وأحمد غزي وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي، وإخراج محمد ناير، ويعرض بشكل حصري على منصة «watch it»، بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 12 صباحًا.