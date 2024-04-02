مسلسل بقينا اتنين يناقش صدمة ما بعد التعرض للكذب.. 3 أسباب نفسية وراء أزمة الثقة

تزامنًا مع بداية شهر أبريل المعروف بكذبته الشهيرة، ناقشت الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، صدمة ما بعد التعرض للكذب بعد اكتشاف «أدهم» لتواطؤ «ياسمين» مع ابنهما «مروان» في خداعه له حول الرياضة التي يمارسها، فبعد اعتقاده بأنه يمارس كرة القدم مثلما يريد، اكتشف بأنه يمارس الملاكمة، وهو ما سبب له أزمة ثقة بينه وبين أسرته.

تفسير صدمة ما بعد اكتشاف الكذب

«النهاردة يوم طلاقنا الحقيقي يا ياسمين»، هكذا جاء رد «أدهم» بعد اكتشاف كذبة طليقته وابنه، فالشخص الذي يكتشف أنه كان ضحية الخداع من أقرب الناسِ إليه يكون مشحونًا بطاقة هائلة من الغضب، وفقًا لحديث الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن» الذي أوضح خلاله أن الكثير من العلاقات الأسرية تتأثر سلبًا بالكذب، وقد يصل الأمر حد القطيعة بين الأخوة والانفصال بين الزوجين، ويرجع الأمر إلى عدة أسباب نفسية، منها:

1. السعي نحو المثالية:

كثيرٌ منا يرفض الخطأ سواء أن يقع فيه هو أو أقرب الأشخاص لديه، فبالنسبةِ إلى هذا الشخص الذي يسعى نحو الكمال والمثالية، يكون من الصعب تقبل فكرة أن الشخص الذي يحبه يقع في أبشع خطأ، وهو الكذب.

2. الثقة الزائدة بالأشخاص:

وهي ما تزيد من شدة الصدمة عند التعرض للكذب أو الخداع من المقربين، ويعاني الشخص بعدها من أزمة ثقة بكل من حوله.

3. اعتبار الكذبة استهزاءً بالذكاء:

يربط الكثير ممن يتعرضون للكذب من الأسرة والأصدقاء بين الكذبة التي تعرضوا إليها ومستوى ذكائهم، فيعتقدون أن من خدعهم لم ينجح في ذلك إلا لاطمئنانه من حماقتهم، وهو ما يزيد من شعور الغضب والغيظ، الذي ينعكس على تصرفاتهم التي تميل إلى الانتقام.

مسلسل بقينا اتنين

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين من المسلسلات الاجتماعية القصيرة التي تعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان 2024، وتدور أحداثه حول زوجين دفعت بهما الخلافات الصغيرة إلى الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، ليستعرض الكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة في قالب كوميدي خفيف، المسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت ويشترك في بطولته النجوم: شريف منير، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، ميمي جمال، ومروة عبدالمنعم.

ويمكن مشاهدة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي في الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة 6.30 صباحًا، والثانية في الساعة 11.15 صباحًا، كما يمكن مشاهدته قبل ساعتين من عرضه بالتلفاز على منصة «watch it».