أحمد فايق يعلن تفاصيل «كاستنج» لتجارب الأداء.. ويشكر «المتحدة» لدعمها المواهب

كشف الإعلامي أحمد فايق تفاصيل برنامج اكتشاف المواهب في مجال التمثيل الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة بعنوان «كاستينج»، والذي من المقرر أن يشارك الموهبون في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني من إنتاج «المتحدة».

ونشر فايق صورة تجمعه بالمخرج عمرو سلامة عبر حسابه على «فيس بوك»، معلقا: «بداية تصوير مشروع المتحدة لاكتشاف مواهب التمثيل (كاستنج) شكرا لكل الآلاف اللي تقدموا التصفية الأولى والثانية والتصفيات اللي جاية عمليات مرهقة وصعبة جدا، اشتغل عليها بشكل محترف ومحترم المخرج عمرو سلامة، ومروة جبريل وفريقهما من المساعدين مجدي وروزي».

وأوضح أحمد فايق المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المواهب، قائلا: «المعيار الأهم هو أن تكون مواصفات الممثل تقترب من شخصيات تم كتباتها في مسلسل هيطلع للنور قريب من إنتاج المتحدة، بعض المواهب التمثيلية كانت رائعة ولا خلاف عليها لكنها غير مناسبة للشخصيات الدرامية».

وأضاف: «كاستنج مش برنامج اختيار مواهب زي مابعض الناس معتقدة، كاستنج هو اختيار مواهب تمثيلية تناسب مسلسل مكتوب بالفعل على يد الكاتب محمود عزت وفريقه من الكتابة وبرؤية قضائية من المستشار الجليل بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة».

أحمد فايق عن برنامج «كاستينج»: المتحدة وحدها قادرة على هذه الخطوة العملاقة

ووجه الشكر لعدد من القائمين على البرنامج، «شكرا لفريق عمل (يونايتد ستديوز)، عبدالله غلوش نائب رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محمد خيري المنتج الفني للمشروع انجي شكري content producer، مارك مخرج برنامج كاستنج».

وأضاف: «شكرا لكل من آمن بفكرة أن في مساحة محترمة وكبيرة ممكن تكون متاحة لمواهب حقيقية وأدالهم كل دعم، ليس من السهل أبدا أن تقبل جهة إنتاج كبرى دعم مشروع مسلسل بالكامل بمواهب جديدة، المتحدة وحدها قادرة على هذه الخطوة العملاقة.. ولكل من لم يحالفه الحظ ان شاء الله في فرص تانية جاية هيتم الإعلان عنها في مشروعات أخرى كبيرة».