عمرو سلامة يكشف آخر موعد للتقديم في مسابقة «المتحدة» لاكتشاف الوجوه الجديدة

كشف المخرج عمرو سلامة، آخر موعد للتقديم في مسابقة أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة تحت إشرافه، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر «سلامة» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة وعلق عليها قائلا: «باق على غلق الباب 3 أيام فقط»، موضحا «آخر فرصة لكل واحد حاسس أن عنده موهبة التمثيل، يقدم على مسابقة الشركة المتحدة للمواهب قبل انتهاء يوم 15 مايو 2024».

وأكد المخرج عمرو سلامة أن التقديم فقط عبر الموقع umscasting.com‏ ولن ينظر لأي رسائل أو طرق أخرى للتقديم.

تابع: «لا يشترط سن محدد، ولا مكان إقامة محدد، ولن ينظر لفيديوهات التقديم لو كانت من تطبيق تيك توك، وأن المختارين سيشتركون في برنامج تليفزيوني لإعداد الممثل وسيقومون بأدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني أحداثه مستوحاة من أحداث حقيقية».