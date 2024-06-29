إحباط محاولة ترويج أقراص مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، بالاتجار في الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة «حدائق أكتوبر- أول أكتوبر - الأهرام» مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 100 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر ومبلغ مالي و8 هواتف محمولة و3 سيارات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ10 ملايين جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.