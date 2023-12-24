إحباط محاولة لجلب أقراص مخدرة بـ25 مليون جنيه إلى داخل البلاد

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن أنّ إحدى الحاويات القادمة من خارج البلاد ومتجهة إلى ميناء العين السخنة، تحتوي على كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى تفتيش الحاوية في حضور وكيل عن صاحب الشركة، وعثر داخلها على 23 ألفا و72 قرصا مخدرا، و158 ألفا و760 قرصا مؤثرا، و5670 قرص أدوية - و8130 أمبولا دوائيا.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب تلك الحاوية، وهم 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول ولأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم سيارتين ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وتقدّر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ25 مليونا و700 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.