سقوط تشكيل عصابي حاول تهريب أقراص مخدرة بـ34 مليون جنيه خارج البلاد

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص «اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول» تخصصوا في جلب وتهريب المواد والأقراص المخدرة واعتزاموا تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عبر ميناء سفاجا البحري داخل مخازن سرية مجهزة خصيصا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل «براد» إلى إحدى الدول.

ضبط 2 من عناصر التشكيل

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من عناصر التشكيل حال تواجدهما بالميناء لإنهاء الإجراءات الجمركية.

وبتفتيش السيارة عُثر داخل المخازن السرية بها على 336 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر «مخبأة داخل مخزن سرى بمقطورة السيارة».

ضبط باقي عناصر التشكيل

وباستكمال التحريات وتكثيف الجهود أمكن ضبط باقى عناصر التشكيل من بينهم اثنين يحملان جنسية إحدى الدول بأماكن ترددهم بنطاق محافظات «القاهرة - القليوبية - المنيا» وعثر بحوزتهما على 15000 قرص مؤثر لعقار بريجابلين.

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ34 مليون جنيه تقريبا.