ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ بعد أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ حول امتحان مادة «الفيزياء» للقسم العلمي، ومادة «التاريخ» للقسم الأدبي، في ثالث أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، للعام الدراسي 2023 - 2024.

طالب: امتحان «الفيزياء» يحتاج لوقت طويل للإجابة

وأكد محمود الشناوي، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «علمي علوم»، لـ«الوطن»، أنّ امتحان مادة «الفيزياء» جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكنه تضمن بعض الأسئلة العالية المستوى التي تُميز الطالب الذكي، متمنياً أنّ تكون بقية امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع سهلة وبسيطة.

وأوضحت منة الصاوي، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «علمي رياضة»، أنّ بعض أسئلة امتحان مادة «الفيزياء» كانت مُخصصة للطلاب الفائقين أو المستويات المعرفية العليا، ومن الطبيعي وجود مثل هذه الأسئلة في الامتحان باعتبارها الفاصل بين الطالب المتوسط والطالب المتفوق.

أسئلة امتحان مادة «التاريخ» من المنهج

وأضاف حسام عبد الخالق، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «أدبي»، أنّ أسئلة امتحان مادة «التاريخ»، جاءت مما تم دراسته خلال العام الدراسي، لافتاً أنّ الامتحان تضمن 46 سؤالاً، منها 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي، وكان الوقت مناسباً للإجابة على كافة الأسئلة.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تابع من داخل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، أداء 24 ألفاً و590 طالباً وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أدى 20 ألفاً و318 طالباً وطالبة بالقسم العلمي الامتحان في مادة «الفيزياء»، وأدى 4 آلاف و660 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي الامتحان في مادة «التاريخ»، دون رصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.