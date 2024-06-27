الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، أعمالها بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي قرية السحايت بمركز الحامول، وشملت عدة تخصصات طبية، هي الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف الطبي على 1230 مواطنًا

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1230 مواطنًا، وخضع 82 آخرين للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ207 حالات، بالإضافة إلى إجراء أشعة عادية وسونار لـ30 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المُعدية وانتفع بها 506 مواطنين.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ6 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ7 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز الحامول، وإدارة مستشفى الحامول المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة.