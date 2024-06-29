محافظ قنا يقرر رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10%

قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس «رسمي – رسمي للغات» وكذلك المدارس المتميزة للغات، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور، على أن تقبل من قوائم الانتظار طبقا لقواعد القبول المنظمة، وبما لا يخالف نص القانون في المادة السابعة رقم 139لسنة 1981، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 .

وقال محافظ قنا، إنه تمت الموافقة على زيادة عدد الأطفال من 45 إلى 50 طفلا بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية، ومن 40 إلى 45 طفلا بالفصل الدراسي بالرسمية للغات، وزيادة عدد الأطفال من 29 إلى 36 طفلا بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة لغات.

إقبال شديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم برياض الأطفال

وأضاف «الداودي»، أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه.