خريطة المجازر الحكومية المجانية في محافظة قنا.. مفتوحة طوال أيام العيد

أعلن عمرعبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة من خلال الذبح في المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

الحد من التلوث والحفاظ على البيئة

كما ناشد محافظ قنا جميع أهالي المحافظة ومسؤولي الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

خريطة المجازر المجانية في قنا

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، إن المديرية تقوم بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال إجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة، لافتا الى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بعدد 13 مجزراً، منها 4 مجازر بمركز قنا وهي: مجازر الجزيرية والأشراف و دندرة وأبنود.

وفي مركز فرشوط مجزرين وهما: مجزرى فرشوط والعركى، وفي مركز قوص مجزرين وهما: مجزري قوص وحجازة قبلى. وفي مركز أبوتشت، تم تخصيص مجزر بقرية الكعيمات، وفي مركز قفط، تم تخصيص مجزر قفط، وفي مركز الوقف، تم تخصيص مجزر الوقف، وفي مركز دشنا، تم تخصيص مجزر دشنا، وفي مركز نقادة، تم تخصيص مجزر نقادة.