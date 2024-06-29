عمرو سلامة عن برنامج «كاستنج»: مصر ولادة وغنية بمواهبها

أعلن المخرج عمرو سلامة بدء تصوير برنامج «كاستنج» لتجارب الأداء، وهو المعني باكتشاف مجموعة من المواهب الجديدة تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن يتم اختيار المواهب البارزة للمشاركة في مسلسل تلفزيوني جديد.

وكشف عمرو سلامة تفاصيل برنامج «كاستنج»، عبر تدوينة على حسابه بـ «فيس بوك»، قائلا: «بدء تصوير كاستنج، مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار انسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصص حقيقية».

عمرو سلامة: تم اختيار المواهب في برنامج كاستنج بأكثر الطرق نزاهة وعدالة

وتابع عمرو سلامة عن تفاصيل اختيار المواهب في البرنامج: «بعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل، شيء مؤلم أن ترى مواهب مميزة ورائعة ولكنها ليست الأنسب لنوعية الأدوار في المسلسل، بعتذر من قلبي لكل موهبة حقيقية ماعرفناش نضمها، في ناس كثير فعلا شوفناها ومتوقع لهم مستقبل كبير».

وأضاف: «نأمل أن البرنامج يكون له مواسم أخرى والسنة الجاية الناس تقدم ثاني ونكمل اكتشاف مواهب ثانية لإن مصر ولادة وغنية بمواهبها».