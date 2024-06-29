البنك الدولي: 3 آليات لشراكة وطيدة وطويلة الأمد مع مصر

أكدت آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، أن «مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك» ينعقد في وقت مهم للغاية موضحة أن المؤسسات التي تستثمر في التنمية لها علاقة وطيدة وطويلة الأمد مع مصر من خلال 3 آليات عبر الشراكة في الدراسات والأفكار، واستخدام الخبرات من أجل وصول إلى الدراسات التشخصية للقطاع الخاص، والتعرف على الفرص والقيود التي يجب مواجهتها لزيادة دور القطاع الخاص.

الابتكار في مصر

وشددت «بيردي»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن هذا هو دور البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وأيضا الجهات التي توفر الضمانات من خلال مجوعة البنك الدولي، مضيفة: «نجتمع في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك من أجل العمل أيضا على جانب الابتكار والاستجابة لاحتياجات التنمية»، موضحة أنه يتم العمل خلال فترة الطوارئ والسيولة المالية والدول تحتاج إلي آليات توفر لها السيولة خلال فترات الطوارئ، والقطاع الخاص يبحث عن الاستقرار وهذا الشئ مهم جدًا له.

الإصلاح الاقتصادي في مصر

وأشارت إلى أن مصر شرعت في تعديلات كبيرة لاقتصادها، وهذا أمر مهم جدا لأن الاقتصاد المستقر يمنح الثقة للقطاع الخاص، مضيفة: «لدينا السياسات المهمة لملكية الدولة والتي بدأت فيها مصر ليفرق بين القطاع الخاص والعام ليلعب القطاع العام دورا محفزا للقطاع الخاص».

وأثنت آنا بيردي على الحكومة المصرية لما قامت به فيما يتعلق بتنمية الإنسان المصرى والاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية في صورة برنامج تكافل وكرامة.