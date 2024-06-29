تحرير 200 محضر في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود رؤساء الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمستوى كافة مراكز وقرى المحافظة بشكل مستمر بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (ملوي - مطاي - سمالوط)، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اجراءات قانونية ضد المخالفين

وأسفرت الحملات عن تحرير 200 محضر تمويني، منها 35 محضراً بمركز ملوي، و 138 محضراً تموينياً علي المخابز البلدية والأسواق بمركز مطاي، و 27 محضرا بمركز سمالوط حيث جاءت المخالفات ما بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بون - عدم وجود لوحة تشغيل - نقص وزن - عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع فى حصة الدقيق المدعم – عدم نظافة – عدم وجود شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار – سلع بدون فواتير - ذبح خارج المجازر)، ومصادرة لحوم بلدية غير صالحة و إعدام نصف طن أغذية متنوعة لتغير خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.