أسعار السمك اليوم السبت 29-6-2024 في الأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 29-6-2024 انخفاضا في الأسواق المختلفة، من بينها الجمبري والبلطي والفيليه والسبيط.

سعر السمك اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم «سعر بيع للمستهلك»، بحسب آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، كالتالي:

أسعار السمك اليوم في الأسواق

- جمبري وسط: الكيلو بـ263 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

- جمبري صغير: الكيلو بـ169 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات.

- جمبري: جامبو الكيلو بـ505 جنيهات.

- وقار: الكيلو بـ246 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ220 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ134 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ150 جنيهًا، بتراجع قيمته 8 جنيهات.

- قشر بياض: الكيلو بـ137 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ 303 جنيهًا، بتراجع قيمته 7 جنيهات.

- المرجان وسط: الكيلو بـ 118 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ 87 جنيهًا، بتراجع جنيه واحد.

- البلطي صغير: الكيلو بـ 65 جنيهًا، بتراجع جنيه واحد.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ 79 جنيهًا، بتراحع قيمته 19 جنيهاً.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ 98 جنيهًا، بتراجع 19 جنيهاً.