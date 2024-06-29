أسعار السمك اليوم السبت 29-6-2024 في الأسواق.. «اعرف البلطي بكام»
كتب:
محمد سعيد الشماع
11:30 ص | السبت 29 يونيو 2024
السمك - صورة أرشيفية
شهدت أسعار السمك اليوم السبت 29-6-2024 انخفاضا في الأسواق المختلفة، من بينها الجمبري والبلطي والفيليه والسبيط.
سعر السمك اليوم
وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم «سعر بيع للمستهلك»، بحسب آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، كالتالي:
أسعار السمك اليوم في الأسواق
- جمبري وسط: الكيلو بـ263 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.
- جمبري صغير: الكيلو بـ169 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات.
- جمبري: جامبو الكيلو بـ505 جنيهات.
- وقار: الكيلو بـ246 جنيهًا.
- القاروص: الكيلو بـ220 جنيهًا.
الكابوريا: الكيلو بـ134 جنيهًا.
- فيليه بلطي: الكيلو بـ150 جنيهًا، بتراجع قيمته 8 جنيهات.
- قشر بياض: الكيلو بـ137 جنيهًا.
- سبيط: الكيلو بـ 303 جنيهًا، بتراجع قيمته 7 جنيهات.
- المرجان وسط: الكيلو بـ 118 جنيهًا.
أسعار السمك البلطي
- البلطي ممتاز: الكيلو بـ 87 جنيهًا، بتراجع جنيه واحد.
- البلطي صغير: الكيلو بـ 65 جنيهًا، بتراجع جنيه واحد.
أسعار الأسماك المجمدة
- السردين المجمد: الكيلو بـ 79 جنيهًا، بتراحع قيمته 19 جنيهاً.
- الماكريل المجمد: الكيلو بـ 98 جنيهًا، بتراجع 19 جنيهاً.