سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 29-6-2024

أعلن البنك المركزي تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-6-2024 خلال منتصف التعاملات، موضحا أنه وصل إلى 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

وتنشر «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-6-2024 خلال منتصف التعاملات نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الريال السعودي في البنك الأهلي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.79 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 12.79 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.