إعادة عرض «نوستالجيا 90/80» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد بسبب الإقبال الجماهيري

أعلنت فرقة السامر المسرحية عرض الدراما الاستعراضية الغنائية «نوستالجيا 90/80»، من إخراج الفنان تامر عبدالمنعم، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد مرة أخرى، نظرا للإقبال الكبير من الجمهور لمشاهدة العرض.

تامر عبد المنعم لجمهور بورسعيد: شكرا على دعمكم

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيري الكبير، ووجه الشكر للجمهور الحاضر قائلا: «شكرا جمهور بورسعيد الكبير ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم».

وكان عرض نوستالجيا 90/80 قد لاقى نجاحا كبيرا خلال عرضه على خشبة مسرح السامر بالعجوزة في موسم عيد الأضحى المبارك لمدة ثلاثة أيام، ثم انتقلت المسرحية إلى قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

عرض الأعمال الدرامية القديمة بشكل جديد

عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام والأغاني والكارتون التي تم تقديمها في هذا العصر بتوزيع جديد.