تامر عبد المنعم ينعى والدة وزيرة الثقافة: «كل نفس ذائقة الموت»

نعى الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، السيدة نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وكانت السيدة نوال قد أصيبت بوعكة صحية ألمت بها، وتوفيت على إثرها منذ ساعات قليلة.

ومن جانبه، أعرب تامر عبدالمنعم عن أسفه الشديد لهذا الخبر والذي حدث أثناء إقامة حفل الخميس الأخير من كل شهر - حفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذي انتهى منذ قليل على مسرح السامر بالعجوزة.

وتقدم الفنان تامر عبدالمنعم بخالص التعازي للوزيرة في بيان له قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت».