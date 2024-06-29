أسعار المانجو اليوم في سوق العبور.. الكيلو يبدأ من 15 جنيها

تتراوح أسعار المانجو اليوم 29-6-2024، في سوق العبور ما بين 15 - 70 جنيهًا، بالتزامن مع بدء فصل الصيف الذي يشتهر بالعديد من أنواع الفاكهة، وتختلف أسعار المانجو بحسب نوعها وأشهرها الزبدية، العويس، الفونس، الفص.

أسعار المانجو اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، أسعار المانجو اليوم بمختلف أنواعها اليوم السبت 29-6-2024، وفقًا لسوق العبور.

- سعر مانجو عويس يتراوح من 20 إلى 40 جنيهًا.

- سعر مانجو هندي يتراوح من 17 إلى 37 جنيهًا.

- سعر مانجو تيمور يتراوح من 17 إلى 37 جنيهًا.

- سعر مانجو زبدية يتراوح من 15 إلى 23 جنيهًا.

- سعر مانجو بلدي يراوح من 15 إلى 23 جنيهًا.

- سعر مانجو فونس يتراوح من 15 إلى 40 جنيهًا.

سعر المانجو الفص

- سعر مانجو فص يتراوح من 40 إلى 70 جنيهًا.

- سعر مانجو دبشه يتراوح من 15 إلى 27 جنيهًا.

- سعر مانجو صديقة يتراوح من 17 إلى 23 جنيهًا.

- سعر مانجو جولك يتراوح من 17 إلى 23 جنيهًا.

- سعر مانجو سكري يتراوح من 17 إلى 25 جنيهًا.

- سعر مانجو بيض العجل يتراوح من 15 إلى 27 جنيهًا.

- سعر مانجو سنارة يتراوح من 15 إلى 27 جنيهًا.

- سعر مانجو فجر كلان يتراوح من 15 إلى 20 جنيهًا.

- سعر مانجو تومي يتراوح من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.