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تحديث جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 30-6-2024

كتب:

محمد سيف
08:03 ص | الأحد 30 يونيو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-6-2024، خلال التعاملات الصباحية، نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفق المعلن على المنصّات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-6-2024 خلال التعاملات الصباحية نحو 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع في بنك مصر، وفق المعلن على المنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.78 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.79 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الريال السعودي في البنك المركزي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-6-2024 خلال منتصف التعاملات نحو  12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

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بقلم محمد سيف